Bornholms Politi har nu tilkaldt kriminalteknikkere og en retsmediciner, der nærmere skal undersøge, hvorfor er en 60-årig mand og en 75-årig kvinde er døde.

»Disse ankommer til øen i løbet af torsdag formiddag,« lyder det torsdag morgen på Twitter.

Det var onsdag, at manden og kvinden blev fundet på en adresse i Rønne.

Allerede her meldte Bornholms Politi hurtigt ud, at man ikke regner med, at der er tale om en forbrydelse.

Den opfattelse holder man sådan set stadig fast i – men nu skal omstændighederne alligevel undersøges nærmere, da »hændelsesforløbet ikke med 100 procents sikkerhed er klarlagt«.

Den 60-årige mand og den 75-årige kvinde blev fundet på Provstegade 7 onsdag kl. 12.45, og efterforskere har siden arbejdet på sagen.

Men altså uden en endegyldig afklaring, hvad der er sket.

Bornholms Politi meddeler, at man vil komme med en opdatering om sagen torsdag kl. 13.

