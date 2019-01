Selvom politiet har en god idé om, hvem ofrene for togulykkene på Storebælt er, skal der stadig tekniske beviser til for at fastslå deres identitet. Det forklarer retsmediciner Peter Juel Thiis Knudsen.

»Vi vil have konkrete beviser for, hvem de er,« siger han.

Otte personer mistede onsdag morgen livet, da en anhænger fra en godsvogn ramte et lyntog på Storebæltsbroen. 16 andre blev kvæstet, men er uden for livsfare.

Torsdag eftermiddag udsendte Fyns Politi en pressemeddelelse med den seneste status på identificeringen af de afdøde. Politiet kan nu fastslå, at der er tale om tre mænd og fem kvinder.

En ulykke onsdag morgen har kostet otte passagerer ombord på ICL 210 livet.

'Politiet er rimeligt sikre på, hvem fire af ofrene er, og i løbet af torsdagen har politiet også fået en god formodning om, hvem de øvrige fire personer er ud fra de ejendele og andre spor, der er fundet i toget.

Men det har endnu ikke været muligt at fortage en endelig identifikation,' oplyser politikredsen.

Peter Juel Thiis Knudsen er vicestatsobducent på Retsmedicinsk Institut, og han er med til at identificere de otte dræbte fra Storebæltsulykken.

Han må ikke udtale sig om den konkrete sag, men vil gerne fortælle i generelle termer om, hvodan retsmedicinerne arbejder i denne type sager.

»Der er tre ting, der kan fastslå identiteten. Det er tænder, DNA og fingeraftryk,« siger han.

ICL 210 holder nu i Nyborg, hvor det er afdækket ulykken på Storebæltsbroen.

Retsmedicinere opererer med to former for ulykker med dødelig udgang: Lukkede ulykker og åbne ulykker.

Flystyrt, hvor der findes en præcis passagerliste, hører til blandt de lukkede ulykker. En togulykke, som den der indtraf onsdag morgen, er en åben ulykke, fordi politiet ikke på forhånd kender det præcise antal passagerer eller deres identitet.

Arbejdet med at identificere de afdøde begynder derfor med en liste over savnede.

»Når man har listen over savnede, vil der være nogen som viser sig ikke længere at være savnede, og som derfor kan fjernes på listen. Til sidst står man med en liste over formodede ofre, hvor vi skal have bekræftet identiteten,« fortæller Peter Juel Thiis Knudsen.

Nationalt Kriminalteknisk Center (NKC) under Rigspolitiet står herefter for at indhente materiale, der kan tjene til at identificere ofrene.

Alle mennesker er udstyret med et unikt sæt tænder, og derfor spiller landets tandlæger en afgørende rolle i identificeringen af afdøde.

»Det rutinemæssige er, at man anvender tandkort og røngtenbilleder, som politiet indhenter fra tandlægerne. Hvis det ikke er muligt at benytte tandoplysninger, kan man benytte DNA. Hvis der er tale om personer født efter 1982, kan man indhente blod fra en hæleprøve. Er der tale om ældre personer, kan man indhente DNA fra f.eks. en tandbørste eller en hårbørste. Det er også muligt at sammenholde offerets DNA med DNA fra en pårørende,« forklarer Peter Juel Thiis Knudsen.

I udlandet benyttes ofte fingeraftryk, men det benyttes sjældent herhjemme.

I pressemeddelelsen oplyser Fyns Politi, at der bliver anvendt både DNA og tandkort til identifikationen på grund af de meget voldsomme læsioner på de afdøde. Politiet kan med stor sikkerhed konkludere, at der ikke er udenlandske statsborgere blandt de afdøde.