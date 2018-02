18-årig fra Albanien er anklaget for at have forsøgt at dræbe 69-årigt offer ved røveri i København.

København. En cykelhandler fra København havde ikke overlevet et groft hjemmerøveri, hvis ikke han hurtigt havde fået behandling.

Sådan lyder konklusionen onsdag i Københavns Byret fra den retsmediciner, der undersøgte den 69-årige cykelhandler efter overfaldet, som fandt sted på Østerbro i februar sidste år.

- Når jeg vurderer, at han har været i livsfare, så er det, fordi der som følge af overfaldet var sket et brud på skjoldbruskkirtlen i halsen.

- Det kunne have ført til blødning og hævelse, der kunne have ført til tillukning af halsrøret, siger statsobducent Jytte Banner.

Onsdagens retsmøde er det andet en sag, som begyndte mandag.

Her er en 18-årig mand fra Albanien tiltalt for drabsforsøg i forbindelse med det voldsomme hjemmerøveri, som han begik sammen med en anden.

Den unge mand nægter sig skyldig i at have forsøgt at slå offeret ihjel.

Mandag forklarede han, at han havde følt sig presset til at deltage i hjemmerøveriet, og at det i øvrigt ikke var ham, der havde trådt på offerets hals, sparket til og stukket den nu 70-årige mand flere gange med en kniv.

Men offeret har sagt, at det var den på daværende tidspunkt 17-årige, som førte kniven.

- Jeg slår først den store af de to, hvorefter den lille (den nu 18-årige albaner, red.) jager en kniv i ryggen på mig.

- Derefter bliver jeg slæbt ind i stuen, hvor den store stiller sig på min hals, og den lille begynder at slå mig med et koben.

- Det er den lille, der er den aggressive. Han har fuldstændig knald i kasketten, sagde den 70-årige mand i retten mandag.

Københavns Politi har ikke haft held til at pågribe den anden hjemmerøver i Danmark. Han er dog blevet anholdt i Makedonien, men er ikke blevet udleveret.

Anklagemyndigheden har rejst sagen mod den 18-årige som en nævningesag. Det betyder, at der vil være et krav om mindst fire års fængsel.

Udgangspunktet i sager om hjemmerøverier er fem års fængsel. Og da den 18-årige ud over hjemmerøveri tiltales for drabsforsøg, vil straffen efter alt at dømme være strengere, såfremt retten finder ham skyldig.

Et drabsforsøg straffes isoleret set i udgangspunktet med seks års fængsel.

Udover en fængselsstraf vil anklageren have den unge mand udvist af Danmark.

Dommen ventes at blive afsagt på fredag.

/ritzau/