Eksperter støtter ikke forklaring fra drabstiltalt om, at han befandt sig i en sygelig rustilstand.

Der var ikke tale om, at en drabstiltalt mand fra Hadsund befandt sig i en slags forbigående tilstand af sindssygdom.

Det fremgår af en erklæring fra Retslægerådet, som torsdag er blevet fremlagt i en sag ved Retten i Aalborg.

Den 28-årige mand er tiltalt for at have dræbt og delvist parteret en 40-årig kvinde i Hadsund 11. november sidste år.

Selv har den tiltalte forklaret, at han intet husker fra tidspunktet for drabet.

Det skyldes efter den tiltaltes forklaring formentlig, at han havde indtaget en del øl og to stesolider, muligvis også whisky.

Da han blev anholdt, var han indsmurt i blod fra kvinden, og på stedet fandt politiet blodindsmurte knive og en sav på stedet.

Hans forsvarsadvokat, Mogens Kjær, har gjort gældende, at manden befandt sig i en tilstand af patologisk rus.

Hvis en sådan tilstand indtræder, kan det sammenlignes med en form for forbigående sindssygdom, der kan gøre en persons handlinger straffrie.

Men de lægelige eksperter har ikke fundet belæg for, at manden var i en sådan tilstand på drabstidspunktet.

Han var påvirket af alkohol og stesolider, men var ikke i en abnorm sindstilstand, lyder eksperternes vurdering.

To vidner den tiltaltes ekskæreste og en ven har forklaret, at den tiltalte virkede fattet og overraskende rolig, da de så ham umiddelbart efter drabet.

I garagen fandt politiet en sæk med en ledning omkring. I sækken fandt politiet den afdøde kvinde, der var blevet dræbt med ti knivstik i ansigt og hals.

Udover manddrab er den 28-årige tiltalt for usømmelig omgang med lig og for at have besiddet en pumpgun med tilhørende ammunition.

Den tiltalte nægter sig skyldig.

Retten skal nu lytte til de sidste argumenter i sagen fra henholdsvis anklager og forsvarsadvokat. Derefter skal dommeren og de to domsmænd tage stilling i sagen.

/ritzau/