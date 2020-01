Vidner var tilfældigt i nærheden af drab på tidligere bandeleder. De er nervøse for at vidne i retten.

To vidner er så skræmte, at de ikke har lyst til at afgive forklaring i et åbent retsmøde. De skal vidne i sagen om drabet på radiovært og eksbandeleder Nedim Yasar. Sagen begyndte mandag ved Retten på Frederiksberg.

Tirsdag fortsætter sagen med fortsat afhøring af de to mænd, som er tiltalt for at have dræbt Nedim Yasar - den ene som ham, der skød, den anden som chauffør.

Derudover skal der afhøres en række vidner i sagen i løbet af tirsdagen og sagens næste retsmøde, som er berammet til 3. februar.

Og i forbindelse med den vidneførsel er der tirsdag formiddag opstået en strid. Anklager Jens Povlsen vil nemlig have vidnerne beskyttet af lukkede døre, så deres forklaringer bliver holdt hemmelige for offentligheden.

Han vil også have, at de tiltalte ikke må være i lokalet under afhøringen af de to vidner.

Der er tale om to vidner, som var i området nær Hejrevej i Københavns Nordvestkvarter den 19. november 2018, da Nedim Yasar blev skudt og dræbt i sin bil efter en bogreception.

Det første vidne har ifølge anklager Jens Povlsen kontaktet en efterforsker i sagen og fortalt, at han er bange for, hvilke konsekvenser det kan få for ham at vidne i sagen.

Anklageren fremlagde dog ingen konkrete oplysninger om, at der skulle være nogen trussel mod vidnet.

Rettens tre dommere vurderer imidlertid, at der ikke er grundlag for at lade vidnet afgive forklaring for lukkede døre. Men de har bestemt, at det kun er journalister, som må overvære afhøringen.

To mænd - den ene har tidligere været sigtet i sagen - som kender en af de tiltalte, må ikke være til stede. Det samme gælder andre tilhørere.

Også de tiltalte skal forlade retten under afhøring af vidnet. Den afgørelse har retsformand Gerd Sinding truffet efter begæring fra anklageren.

Et andet vidne, der var i området, har også bedt om at få lov at forklare sig i hemmelighed. Anklager Jens Povlsen har derfor også bedt om dørlukning under hans forklaring.

Men også for hans vedkommende har retten bestemt, at pressen må være til stede under afhøringen. Retten har desuden bestemt, at vidnets navn og bopæl ikke må oplyses til de tiltalte.

Begge vidner bliver derudover beskyttet af et navneforbud.

