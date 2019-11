Byret afviser myndigheders sag mod omskæringslæge - han må fortsat omskære drenge.

Retten i Odense har tirsdag afvist en sag, som Styrelsen for Patientsikkerhed har anlagt mod læge Said El-Batran. Myndighederne vil forbyde lægen at foretage omskæringer af drenge.

Det har lægen tidligere haft forbud mod. Det blev nedlagt i efteråret 2016. Dengang skrev styrelsen til lægen, at han blandt andet på grund af dårlig hygiejne på klinikken og rod i journalerne var til fare for patienternes sikkerhed.

TV2 har tidligere fortalt, hvordan Said El-Batran gennem flere år har været i tilsynsmyndighedernes søgelys. Den første indberetning vedrørende en omskæring skulle stamme tilbage fra 2006.

Siden februar i år har lægen igen foretaget omskæring på en klinik i Aarhus. For ved en fejl fik Styrelsen for Patientsikkerhed ikke forlænget hans forbud, som var et midlertidigt et af slagsen og løb i to år.

Det kunne Avisen Danmark fortæller, da sagen blev behandlet ved Retten i Odense den 22. oktober. Her forsøgte styrelsen ad rettens vej at få forbuddet genindført.

Retten i Odense oplyser tirsdag til Ritzau, at der nu er faldet dom i sagen, og at sagen er blevet afvist. Retten kan telefonisk ikke oplyse præmisserne for dommen, og Ritzau afventer nu en anmodning om aktindsigt i dombogen.

Retten kan dog oplyse, at styrelsen i sagsomkostninger skal betale 37.500 kroner til Said El-Batran.

