Det går alt, alt for stærkt på de danske veje.

Det står klart efter, at politiet i sidste uge gennemførte en landsdækkende fartkontrol.

Resultatet af den målrettede indsat fra 19. april til søndag 25. april viser, at alt for mange af os stadig har en lidt for tung højre fod på speederen.

I hvert fald endte næsten 9.000 bilister med at få en bøde. Og af dem kørte syv så hurtigt, at deres køretøj blev beslaglagt på stedet.

Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

»Ugens kontroller viser, at der stadig er for mange bilister, der kører for hurtigt og dermed udsætter sig selv og andre for fare. Farten dræber og er stadig et problem for trafiksikkerheden, og kræver derfor politiets fortsatte opmærksomhed,« siger Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter og tilføjer:

»Når hastigheden sættes i vejret øges både den strækning, som bilen kører inden føreren reagerer, og bilens bremselængde. Der er således en klar sammenhæng mellem farten på vejene og antallet af dræbte og tilskadekomne.«

Helt præcis røg 8.771 bilister i fælden.

Knap 3.500 kørte for hurtigt i byerne, mens betjentene noterede mere end 1.400 overskridelser af den generelle hastighed på landeveje og motorveje.

Endelig var der lidt over 3.400, som overskred den skiltede hastighed på vejene, blandt andet hvor hastigheden var nedsat på grund af vejarbejder.

Der har på det seneste været særlig fokus på de såkaldte vanvidsbilister, som politiet nu har fået bedre mulighed for at straffe.

I forbindelse med kontrollerne i uge 16 stoppede politiet også en række bilister, der kørte så hurtigt, at der var grundlag for at beslaglægge deres køretøjer på stedet.

»I løbet af kontrolugen har vi i alt beslaglagt syv køretøjer, som alene relaterer sig til for høj hastighed. Tre af køretøjerne deltog i ulovligt gaderace, mens de resterende fire blev ført med enten en 100 procents overskridelse eller mere end 200 km/t. Den hurtigste kørte over 230 km/t., hvilket er fuldstændig uacceptabelt,« siger Christian Berthelsen.