Kender du noget til sagen? Så tip os på bopo@bt.dk eller via Facebook.

Tre unge mænd på henholdsvis 23 år, 24 år og 25 år står tiltalt for at have afpresset en pizzaria-ejer på Nørrebro.

Af flere omgange troppede de op på mandens bopæl, hvor de samlet set krævede et beløb på ikke under 50.000 kroner i 'beskyttelsespenge'. Men det var tydeligvis dem, som han havde brug for at blive beskyttet mod.

Det skriver Ekstra Bladet.

De tre mænd er af anden etnisk herkomst end dansk, og de skal møde op i Københavns Byret, hvor anklagemyndigheden vil have dem fængslet for den påståede lovovertrædelse. De står også tiltalt for vold.

De mødte eksempelvis op ved restauratørens hjem og fik ham til at give dem 5.000 kroner, efter de havde truet med at brænde vedkommendes pizzaria ned. Men det sluttede ikke der. De fire mænd truede ham også med at klippe hans fingre af og fik i samme ombæring nævnt, at de havde tilknytning til en bande.

De gjorde det i forening med en fjerde foreløbigt ukendt gerningsmand