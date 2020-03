Politiet i Syd- og Sønderjylland har noteret en erhvervsdrivende for at overtræde forbud.

Et par betjente fik både ukvemsord og en fuckfinger som reaktion, da de søndag aften sigtede en restauratør i Henne Strand for at holde åbent i strid med forbuddet.

Det oplyser TV Syd om sagen, der skyldes, at fem gæster var dukket op på restaurationen.

Ejeren af stedet står til en bøde på 5000 kroner for at overtræde det forbud, som trådte i kraft i onsdag sidste uge. For at hindre spredning af smitte skal barer, diskoteker, restauranter og andre etablissementer holde lukket.

Det er første gang, at Syd- og Sønderjyllands Politi har sigtet nogen for at overtræde forbuddet.

Fredag aften noterede politifolk en værtshusejer i Odense for samme lovovertrædelse, og i København greb politiet ind mod en vandpibecafé, hvor der var forsamlet 23 personer.

/ritzau/