En restaurantejer i Ebeltoft slipper ustraffet fra at have langet sin ansatte en lussing og klemt hendes arm.

Det er konklusion efter anklagemyndigheden i Østjyllands Politi har besluttet at frafalde tiltalen mod ejeren af restaurant “Hos Molboerne” i Ebeltoft. Det skriver Fagbladet 3F.

Han blev i juli politianmeldt for vold mod tjener Dorte Pedersen, efter han stak hende en lussing og tog fat i hendes arm, så hun gik ned i knæ. Et forhold, som restaurantejeren, Troels Ammitzbøll Rasmussen, har erkendt overfor politiet.

Østjyllands Politi begrunder tiltalefrafaldet med, at restaurantejer Troels Ammitsbøl Rasmussen, har erkendt sig skyldig og at der ikke er sket nogen “betydelig skade”.

Den forklaring gør formand i 3F Djursland Joan Brøgger målløs:

»Politiet mener ikke, at der er nogen mén. Det beskytter i hvert fald ikke en lønmodtager på arbejdspladsen, hvis politiet har den holdning,« siger hun.

»Der er ikke nogen tvivl om, at det her vil påvirke Dorte i hendes arbejdsliv. Det er aldrig morsomt at blive udsat for vold,« siger hun.

Tjener Dorte Pedersen ønsker ikke at kommentere politiets beslutning.

Anklagemyndigheden vil ikke udtale sig om den specifikke sag, men advokaturchef Morten Holm forklarer, at et tiltalefrafald sker efter en juridisk vurdering i den konkrete sag, og om forholdet er på et “niveau”, hvor man vil gennemføre en straffesag.

»I nogle tilfælde vil man sige, at det her er så begrænset, at man undlader at føre en sag i retten,« siger han og påpeger, at forholdet vil stå opført på den skyldiges straffeattest og at et tiltalefrafald også kan betragtes som en “advarsel”.

»Hvis der så kommer noget nyt, kan det blive inddraget i den sag.«

Lussingen og fastholdelse skete 12. juli, efter Dorte Pedersen bad ejeren af Hos Molboerne om at holde den gode tone, da han krævede, at hun skulle gøre som han gav ordre til.

Bagefter går hun ud på toilettet, tager billeder og tager hjem fra sin arbejdsplads. På 3F’s opfordring tager hun på skadestuen om aftenen, og ugen efter melder hun det til politiet.

»Jeg har arbejdet i faget, siden jeg var 19 år både som tjener, køkkenassistent og bartender. Jeg er vant til at håndtere lidt af hvert. Men jeg har aldrig oplevet noget, som det her,« fortalte Dorte Pedersen dengang.

Samme dag besøgte Arbejdstilsynet restauranten, hvilket resulterede i et strakspåbud, hvor restauranten blev påbudt ikke at have en ungarbejder i opvasken, og et påbud, hvor restaurant blev påbudt ikke at anvende maskinopvask med klor.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra restaurantejer Troels Ammitsbøl Rasmussen, eller bestyreren af Hos Molboerne, hans far Poul Jørgen Rasmussen.