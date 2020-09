En restaurantbåd i København er ved at synke.

»Ejeren er til stede dernede, og man har rekvireret et bjærgningsfirma,« oplyser vagtchefen ved Københavns Politi, Henrik Stormer.

På Twitter oplyste Hovedstadens Beredskab kort før klokken 07 onsdag morgen, at man havde modtaget en melding om, at et skib ved kajen i Strandgade i det Indre København var ved at synke:

»De første billeder og meldinger fra stedet viser, at skibet ligger meget skævt i vandet,« lød det.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

Til B.T. oplyser Henrik Stormer, at der er tale om en restaurantbåd ved navn Grønsund.

»Den ligger på siden i vandet. Hvorfor, den er sunket, det har jeg ikke en forklaring på,« siger han og tilføjer:

»Det er sådan set ikke en sag for politiet, da der ikke umiddelbart er noget mistænkeligt i det.«

Hovedstadens Beredskab oplyser også, at man har forladt stedet igen, da ejeren af stedet selv håndterer sagen.