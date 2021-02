12.000 følgere, 700 madanmeldelser og kundevurdering på 4,9 ud af 5.

Det er, hvad restauranten Hanstholm Madbar har opnået på Facebook gennem dets seks års levetid. Men alt dette er nu væk.

Restauranten har været udsat for et hackerangreb og bliver i skrivende stund afpresset for at få Facebook-siden retur. Det skriver TV Midtvest.

Indehaver Morten Kristensen lægger ikke skjul på, at han er rasende og vred over hændelsen.

Han fortæller videre, at hackerne kræver 300 dollar – på dansk 1.850 kroner – for at give Facebook-siden tilbage. Men Morten Kristensen nægter.

»Jeg ved ikke, hvor mange de sidder og gør det ved, men hvis alle giver efter, så er vi jo lige vidt. Om det så havde været en krone, havde jeg ikke gjort det. Altså det skal de ikke have. Så hellere arbejde det op igen,« siger Morten Kristensen til TV Midtvest.

På Facebook har Morten Kristensen og Hanstholm Madbar nu valgt at bygge op på ny.

Og her går det over al forventning. 5.500 personer har allerede været inde og like siden.