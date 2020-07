En restaurant i den nordsjællandske by Helsingør står lørdag formiddag i flammer.

Både politi og brandvæsenet er til stede ved branden. Det skriver Nordsjællands Politi på Twitter.

Her fortælles det også, at der er både kraftige flammer og røg fra branden, som potentielt kan giver gener for de omkringliggende områder.

I en opdatering fra Beredskab Øst skrives det yderligere, at man assisterer ved branden med en drone, da man forsøger at stabilisere en skorsten, der er i fare for at styrte sammen.

Røgen fra branden er til stor gene, da den bevæger sig i nordlig retning, oplyser politiet.

Og derfor skriver Nordsjællands Politi i en opdatering, at beboere nør Axeltorv skal beboere gå inden døre, lukke vinduer og døre og slukke ventilation, da branden skaber en del røg.

Det mere præcise område, hvor folk skal gå inden døre er 'Bjergegade, Sudergade, Stjernegade og Kongensgade', skriver politiet.

Nordsjællands Politi oplyser på Twitter, at man er i gang med at evakuere den nærliggende bygning.

Hvis man oplever ubehag i forbindelse med røgen fra branden opfordres man af politiet til at kontakte 1813.

B.T. følger sagen.