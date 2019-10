Fredag klokken 18.45 trådte to unge mænd ind ad døren til den indiske restaurant Just Curry i Kalundborg.

De truede ejeren, Asher Cauham, og afpressede ham for 100.000 kroner.

Hvis ikke han betalte 25.000 kroner af beløbet indenfor 24 timer, så ville hans restaurant blive brændt ned.

»Lige nu er vi i gang med at undersøge alle omstændighederne omkring det, både i forhold til at finde frem til de personer, der var på stedet, men også at genafhøre den forurettede i sagen,« siger Charlotte Tornquist, fra Midt- og Vestsjællands Politi til TV2 Øst.

Ejeren af restauranten nægtede dog at betale, men stedet er blevet midlertidigt lukket. Politiet oplyser, at de holder løbende øje med restauranten og leder efter gerningsmændene. Har du oplysninger i sagen, kan du kontakte politiet på 1-1-4.

Signalement af de to gerningsmænd

A: Mand, Dansk af udseende, 165 cm, Kropsbygning: Kraftig, Hudfarve: Hvid, Yderligere kendetegn: Halvskaldet, tatovering på halsen, Talte: Dansk, Iført: Guccitrøje.

A-1: Mand, 25-30 år, Hårfarve: Sort, Hårlængde: Kort, Yderligere kendetegn: kørte i personbil på papegøjeplader.