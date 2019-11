Anklageren havde krævet ham idømt fire års fængsel, og havde gjort klar til at sende ham anholdt straks efter retsmødet.

I stedet slap en 41-årig kaptajn af reserven onsdag eftermiddag med et års betinget fængsel ved Retten i Nykøbing Falster.

Af bar lettelse lod reserveofficeren tårerne få frit løb, da det ved domsafsigelsen stod klart for ham, at han ikke skulle i fængsel.

Domsmandsretten på Falster brugte en sjældent anvendt paragraf i straffeloven til at gå under den normale minimumsstraf på to års fængsel, da reserveofficeren blev dømt for at have gemt over syv kilo sprængstof på et loft på Petersgaard gods ved Vordingborg.

»Sagen har en helt særlig karakter, så der er grundlag for at bringe paragraf 83 i anvendelse og gå under den strafferamme, der foreskrevet,« lød det efter dommen fra byretsdommer Kim Rasmussen.

Hans ord »Du skal ikke i fængsel« fik den 41-årige til at bryde lettet ud i gråd, inden han fik samlet sig og forlod retssalen med sin forsvarsadvokat, Jakob Arrevad.

Samtidig fik den betingede dom anklager Mariam Khalil fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til at gribe telefonen og aflyse en politipatrulje, som hun havde bestilt, i tilfælde af at hun havde fået sin vilje.

Hendes påstand var nemlig fængsel i fire år, og så ville hun have forlangt, at retten straks skulle varetægtsfængsle manden.

Men det blev ikke aktuelt. I stedet er det nu op til Statsadvokaten i København at afgøre, om sagen skal ankes til Østre Landsret.

Forsvarer Jakob Arrevad lod mellem linjerne forstå, at hans klient næppe vil anke.

»Jeg er sikker på, at han ikke har forstået meget af, hvad der er blevet sagt. Det skal jeg forklare ham nu. Og derfor tager vi betænkningstid, »lød det efter dommen.

Retten valgte at tro på den tiltaltes forklaring om, at han som knægt - for mere end 25 år siden - fandt sprængstofferne efterladt på Kulsbjerg Øvelsesterræn på Sydsjælland.

Herefter gemte han det i først én bygning tilhørende Petersgaard Gods, inden han flyttede det over i en anden bygning på godset, nemlig Skovridergården.

Flere militærfolk affejede som vidner hans som usandsynlig, men de kunne dog ikke kategorisk udelukke den. Derfor ville retten ikke helt se bort fra reserveofficerens forklaring.

Den 41-årige har en søn på ni. Han har fast arbejde som handicaphjælper, og han har aldrig været i konflikt med loven før.

Og straffesagen har allerede påvirket hans liv så voldsomt, at retten fandt, at han var blevet straffet nok.

Det skjulte lager med militært sprængstof blev opdaget 19. december 2017.

Det bestod af 35 stk. 200 grams trotyl-sprænglegemer, 550 gram formbart sprængstof, 55 m sprængsnor, 46 el-detonatorer og 30 stk. el-kanonslag.

Ifølge sprængstofeksperter svarede det samlet til sprængkraften fra omkring 80 håndgranater.

Det var godsejer Anne Sophie Iuel, der opdagede det skjulte sprængstoflager, da hun for et par år siden besluttede sig for at rydde op på sit gods Petersgaard.

Den dømte reserveofficer gik i sin tid i skole med godsejeren, og har i perioder boet på godset som en slags plejebarn i familien.