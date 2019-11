En 41-årig reserveofficer havde svært ved at holde tårerne tilbage, da han onsdag formiddag stod tiltalt ved retten i Nykøbing Falster.

Her indrømmede han at have gemt et større arsenal af militære sprængstoffer på et loft i en lade på godset Petersgaard på Sydsjælland.

Det skjulte lager med sprængstof blev opdaget 19. december 2017. Det bestod af 35 stk. 200 grams trotyl-sprænglegemer, 550 gram formbart sprængstof, 55 m sprængsnor, 46 el-detonatorer og 30 stk. el-kanonslag.

Ifølge sprængstofeksperter svarer det samlet til sprængkraften fra omkring 80 håndgranater.

»Sprængstofferne havde jeg fundet som 14-årig dreng, da jeg drømte om at blive soldat og altid legede på det militære øvelsesterræn Kulsbjerg ved Vordingborg. På det tidspunkt havde min far smidt mig ud hjemmefra, og jeg sov tit på det militære øvelsesterræn,« forklarede den 41-årige kaptajn af reserven.

Det var godsejer Anne Sophie Iuel, der opdagede det skjulte sprængstoflager, da hun for et par år siden besluttede sig for at rydde op i en af ladebygningerne på sit gods Petersgaard.

»Det var ikke særlig rart. Der var tale om en fredet bygning, hvor jeg selv har boet i otte måneder. Jeg har ikke lyst til at tænke på, om jeg har boet nedenunder, mens det har ligget på loftet,« forklarede den 39-årige godsejer forleden til B.T.

Blandt andet på grund af fingeraftryk på sækkene med sprængstof blev den nu 41-årige mand fra København et halvt år efter fundet anholdt og fremstillet i grundlovsforhør for lukkede døre ved Retten i Nykøbing Falster.

Han blev dog løsladt af dommeren og har siden været på fri fod, men onsdag formiddag kunne han erkende at have gemt sprængstoflageret på loftet.

Ifølge reserveofficeren havde han i første omgang i næsten 25 år gemt sprængstofferne i et andet, mennesketomt skur i en skov. Han skulle ikke bruge sprængstofferne til noget særligt, men han havde altid været fascineret af den militære verden og sprængstoffer.

»Jeg var allerede som dreng sindssygt interesseret i det og fantaserede om at sprænge mig ind i en tysk ubåd med guld. Men jeg har aldrig forsøgt at sprænge noget af det, og jeg ville faktisk gerne af med det,« fortalte han domsmandsretten.

Under en frit-lejde-kampagne omkring ulovlige våben tog han ind til politistationen i Vordingborg og spurgte angiveligt på vegne af en ven, om man også kunne aflevere sprængstoffer uden at blive retsforfulgt.

»Det kunne man ikke, og så blev jeg bange. Tro mig - jeg har ikke tænkt på andet end at komme af med det. Jeg vidste bare ikke, hvordan jeg skulle gøre det. Jeg ville ikke have, at det faldt i andres hænder,« forsikrede reserveofficeren.

Han havde valgt at opbevare sprængstofferne på ladebygningen på godset, fordi han kendte stedet fra barnsben. Efter at være blevet smidt ud hjemmefra var han nærmest blevet en ekstra søn, og i retten lagde han ikke skjul på, at han opfattede godsejerfamilien som sin familie.

Ifølge en politimand havde han på et tidspunkt også haft folkeregisteradresse på godset.

Der falder dom i sagen torsdag.