Iført blå vest og med en gulvmoppe i hånden blev en rengøringsmedarbejder i den københavnske Metro overfuset og truet natten til torsdag.

B.T. har talt med den 25-årige mand, som fortæller, at han efter omstændighederne har det godt.

»Jeg er okay. Men det er ikke rart for mig eller min familie at se videoen,« siger han.

Den ubehagelige hændelse ved Nørreport Station blev filmet af en kvinde, som var vidne til, at han blev råbt af og truet af en anden aggressiv mand.

Du kan se hele videoen øverst i artiklen. Foto: B.T. Vis mere Du kan se hele videoen øverst i artiklen. Foto: B.T.

Den 25-årige rengøringsmedarbejder ønsker ikke, at hans navn eller billede bliver udbredt endnu mere på sociale medier og i nyhedsmedierne. Hans arbejdsgiver, KN Rengøring, har allerede delt et foto af ham efter episoden for at vise, at der bliver taget hånd om ham. Manden har dog indvilget i at sætte ord på hændelsen over for B.T.

Den 25-årige rengøringsmedarbejder har boet lidt over to år i Danmark og kommer oprindelig fra Pakistan, fortæller han.

I forbindelse med hændelsen onsdag nat i Metroen forstod han derfor ikke, hvad den aggressive mand råbte til ham på dansk.

Til spørgsmålet om, hvorfor han blev udsat for den ubehagelige adfærd, svarer han, at der ikke gik noget forud for det, som skete i videoen.

Det eneste, som han selv kunne udlede af situationen, var, at personen over for ham formodentlig var påvirket eller i hvert fald ikke ædru.

B.T. har talt med kvinden, der filmede episoden, og et andet vidne, Ira Bundy, som også var til stede. Han fortæller, at han selv blev overfaldet få minutter før den episode.