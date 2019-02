Den 43-årige kvinde, som kommunalpolitikeren i Greve Kommune René Kauland (V) angiveligt forsøgte at slå ihjel, har fortsat alvorlige fysiske mén.

Godt otte måneder efter, at René Kauland (V) ifølge politiet forsøgte at slå sin 43-årige ekskæreste ihjel, har kvinden stadig brug for lægelig behandling.

Det oplyser kvindens bistandsadvokat til B.T.

Ifølge advokaten har kvinden endnu ikke gennemgået sin sidste operation og har stadig behandling foran sig, efter hun blev forsøgt slået ihjel i sit hjem.

Advokaten fortæller videre, at kvinden foruden de fysiske mén også er hårdt medtaget psykisk her en uge før, sagen mod den tiltalte René Kauland, der nægter sig skyldig, begynder ved retten i Roskilde.

Drabsforsøget fandt ifølge anklageskriftet sted kort før klokken 3 om natten den 11. maj 2018, hvor René Kauland angiveligt knuste en rude hos kvinden, bevægede sig ind i hendes soveværelse, hvorefter han med den hensigt at dræbe begyndte at slå kvinden i hovedet og på kroppen adskillige gange med et slagvåben.

Kvinden slap med livet i behold, men var ifølge anklageskriftet i livsfare ved overfaldet i soveværelset, hvor hun blev påført brud på arme, ben, ribben samt halspulsåren som følge af angrebet.

Rene Kauland (V). Vis mere Rene Kauland (V).

I soveværelset var desuden kvindens niårige datter, som René Kauland angiveligt også gik til angreb på ved at slå hende i ansigtet med slagvåbnet.

Det forhold er dog i anklageskriftet 'kun' juridisk blevet skønnet til at være et legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter efter straffelovens § 245.

Samme eftermiddag blev René Kauland anholdt af politiet og har siden siddet varetægtsfængslet.

Vil arbejde for børnene

René Kauland blev valgt ind i Greve Byråd under kommunalvalget i 2017. Under valgkampen slog han blandt andet på, at han ville hjælpe børnene i lokalområdet.

»Vores børn er vores fremtid. Vi skal sikre bedre trivsel og høj faglighed,« lød det fra René Kauland, der altså nu er tiltalt for vold mod en niårig pige.

Det affødte 353 personlige stemmer, hvilket således var nok til at få ham ind i byrådet. Siden blev han formand for skole- og børneudvalget i Greve Kommune, men har i dag orlov som følge af sagen.

Borgmester i Greve Kommune Pernille Beckmann (V) var tirsdag ude og kalde det en kedelig sag i en opdatering på Facebook og understregede samtidig, at hun håber, at gerningsmanden får en hård straf.

Hun oplyste samtidig, at René Kauland ikke længere er ansat i Greve Kommune, hvor han havde en rolle som chefkonsulent.

'Hvis han får en dom, er han automatisk ikke-valgbar og vil derfor ikke længere være en del af byrådet. I så fald vil han selvfølgelig heller ikke være medlem af Venstre længere,' lyder det blandt andet i Facebook-opslaget.

B.T. har været i kontakt med Pernille Beckmann, der ikke ønsker at kommentere sagen yderligere.

Retssagen ventes at komme for Retten i Roskilde i nærmeste fremtid. Den vil blive ført som en nævningesag med fem planlagte retsdage. Første retsdag er berammet til 6. marts.