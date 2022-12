Lyt til artiklen

Natklubejer og musikproducer Remee kommer nu med hård kritik af Københavns Politi.

Det sker efter, Københavns Politi natten til lørdag stormede hans natklub Museo Club i det indre København efter en mistanke om systematisk narkosalg.

Han slår fast, at den aktion havde ganske store konsekvenser for natklubben.

»At skulle smide så mange glade mennesker på gaden på peak af vel nok årets største dag/weekend, er både ydmygende og rigtig dyrt for os på både kort og lang sigt. Det tror jeg, de fleste forretningsdrivende kan sætte sig ind i – det hedder træls på jysk,« skriver den tidligere dommer i X-Factor i længere sms til B.T. søndag formiddag.

Helt konkret blev tre gæster sigtet for at være i besiddelse af narko på natklubben, ligesom der på natklubben også blev fundet lidt hash og »en mængde kokain«, som det endnu ikke er lykkedes at finde ejermanden til.

Alligevel mener Remee, at Københavns Politi skulle have taget fat i ledelsen på Museo Club, inden de stormede natklubben.

»Nu ved jeg ikke, hvor mistanken eller tippet er kommet fra, men da det som jeg forstår, hverken er partnere eller ledelse, den er rettet mod, så ville vi selvfølgelig ønske, at politiet havde kontaktet os først, så vi kunne løse det sammen,« skriver Remee, der lørdag nøjedes med at konstatere narkoaktionen som 'ærgerlig'.

Remee siger, at natklubben normalt har et godt samarbejde med politiet.

»Museo har normalvist et super godt samarbejde med politiet, og de er med til at rådføre og sparre om mange ting i driften. Det er ret nødvendigt, når du kører klub i Københavh,« skriver han.

B.T. har oplæst sms'en med kritikken fra Remee for vicepolitiinspektør Simon Hansen, der er leder af Operativ Specialafdeling fra Københavns Politi.

»For nuværende har vi ikke flere kommentarer,« siger vicepolitiinspektøren.

Men det er jo ret hårde ord, Remee som natklubejer kommer med…

»Ja, det ved jeg godt. Men du fanger mig søndag formiddag, og jeg har ikke nogen kommentarer for nu,« siger han.

Remee slår fast, at sagen ikke stopper her, og han nu vil bede politiet om en begrundelse for store aktion.

Ifølge B.T.s oplysninger, er Museo Clubs advokat da også allerede i dialog med Københavns Politi om selve aktionen.

Remee mener, at samarbejdet med de forretningsdrivende skal forbedres, og det er en opfordring, han ikke kun sender til Københavns Politi.

»Jeg syntes, tiden er til at både regeringen og andre offentlige instanser samarbejder med forretningsdrivende, store som små – det er svært nok i forvejen. De kan bare række ud. Vi skaber liv og arbejdspladser,« slutter han sin sms.

Remee har lige nu ikke yderligere kommentarer.