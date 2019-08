En ulykke har lagt sig som en sort sky over Nyborg Gymnasium på Fyn, efter en 18-årig elev blev dræbt i en færdselsulykke lørdag aften.

Første skoledag på Nyborg Gymnasium er oftest en glad dag med velkomst og festtaler til nye og fortsættende elever.

Men denne mandag blev festtalerne afløst af en mindehøjtidelighed med et minuts stilhed for 18-årige afdøde Emil Hertz Bruun Dyremose, skriver Fyens Stiftstidende.

Med alvorlige miner sad gymnasieeleverne i stilhed for at ære deres kammerat, ligesom rektor Henrik Vestergaard Stockholm forsøgte at sætte ord på den ulykkelige begivenhed.

»Det er så urimeligt og tragisk. Der kan ikke skabes mening i det. For det er meningsløst, at Emil ikke er her mere. Fuldstændig meningsløst. Den sorg og det chok, hans forældre gennemlever nu, er ubærligt,« fortalte han til eleverne ifølge avisen.

Sent lørdag aften får Fyns Politi anmeldelse om en personpåkørsel på Nyborgvej ved Refsvindinge på Fyn.

Emil Hertz Bruun Dyremose havde været til en 18 års fødselsdagsfest sammen med klassekammeraterne fra Nyborg Gymnasium. Han havde været i rigtig godt humør til festen, har hans venner efterfølgende fortalt.

På et tidspunkt havde han forladt festen for at tage hjem. Og hvad der fik ham til at lægge sig ned på vejen er stadig uvist.

For Emil var ikke bange for at sætte sig selv på spil eller for at møde nye venner og verdener. Emil var den bedste kammerat! Henrik Vestergaard Stockholm, rektor Nyborg Gymnasium

Ifølge politiet havde den pågældende bilist ingen mulighed for at undvige ham på vejen, der afgik ved døden med det samme på grund af de alvorlige kvæstelser, skriver avisen.

Dagen efter ulykken åbnede skolen op for at give elever og forældre mulighed for psykologhjælp. 60-70 personer var mødt op på skolen søndag eftermiddag, hvor de fremmødte åbnede op om den ven, de nu har mistet.

Og det billede, de fremmødte havde skabt af ham om søndagen, forsøgte rektor Henrik Vestergaard Stockholm at gengive til mindehøjtideligheden, skriver avisen:

»Han lyttede altid oprigtigt interesseret og var en klippe for sine mange og gode venner. Modig var også et af de ord, som de fleste brugte i går. For Emil var ikke bange for at sætte sig selv på spil eller for at møde nye venner og verdener. Emil var den bedste kammerat!«