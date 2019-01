Det er ikke bevist, at en rektor gav fortrolige oplysninger videre på et personalemøde med 100 personer.

En rektor på en uddannelsesinstitution i Esbjerg er torsdag blevet frifundet for at have røbet hemmelige informationer på et personalemøde.

Det oplyser rektorens forsvarer, Jørn Brandenhoff Schmidt.

Den 61-årige rektor var tiltalt for uberettiget at have videregivet fortrolige oplysninger om en tidligere medarbejder på et personalemøde.

På mødet deltog mere end 100 medarbejdere, og rektoren skulle ifølge tiltalen have fortalt om en dom for blufærdighedskrænkelse.

Men det har Retten i Esbjerg altså ikke fundet bevis for.

- Retten har lagt vægt på vidnernes forklaringer i sagen. Flere vidner var sikre i deres sag om, at han ikke havde givet fortrolige oplysninger videre på mødet, siger Jørn Brandenhoff Schmidt.

- De vidner, som mente det modsatte, var mere usikre, siger forsvareren videre.

Skolerektoren har hele tiden nægtet sig skyldig.

- Han mener, at retfærdigheden skete fyldest. Han har nægtet sig skyldig, og det gentog han i retten, siger Jørn Brandenhoff Schmidt.

Med afgørelsen torsdag er der for rektorens side sat et punktum i sagen. Anklagemyndigheden har ikke oplyst, om man vil anke udfaldet.

Anklageren gik efter at få rektoren idømt en bøde.

/ritzau/