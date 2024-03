Dom for vildledende markedsføring kan være med til at mindske sager om greenwashing, siger forbrugervagthund.

Der er flere og flere anmeldelser om såkaldt greenwashing, hvor et produkt omtales som værende mere grønt, end det reelt er.

Sidste år landede der 146 nye sager om greenwashing hos Forbrugerombudsmanden. Det er det hidtil højeste antal sager.

Til sammenligning var der bare 16 sager i 2019, viser tal fra Forbrugerombudsmanden.

Men fredagens dom til Danish Crown sender et signal om, at virksomhederne skal sørge for at have dokumentationen i orden, siger formand for Forbrugerrådet Tænk Anja Philip.

- Den her dom er vigtig i forhold til at få sat en stopper for, eller i hvert fald mindske, den massive greenwashing, vi kan se bliver rullet ud i alle brancher, siger hun.

Det er sager om alt fra fødevarer, legetøj til brændstof, der omtales som eksempelvis "bæredygtig", "klimavenlig" eller "grønt".

Fredag blev Danish Crown dømt for at bruge udsagnet "Klimakontrolleret gris" på svinekødspakker i forbindelse med en kampagne i 2020.

Det var vildledende markedsføring, konkluderer landsretten.

Der var ifølge landsretten ingen kontrol med, om landmændene rent faktisk reducerede CO2-udledningen eller iværksatte andre grønne tiltag.

Forbrugerrådet Tænk støttede søgsmålet mod Danish Crown, som Klimabevægelsen i Danmark og Dansk Vegetarisk Forening havde anlagt.

Mange forbrugere vil gerne gøre en forskel for klimaet, når de køber ind. Men de skal kunne stole på virksomhedernes markedsføring, siger Anja Philip.

- Forbrugerne er meget optaget af at gøre noget for den grønne omstilling. Så det er ødelæggende for forbrugernes tillid, når virksomhederne, som Danish Crown har gjort her, kommer med udokumenterede påstande.

Hun siger, at dommen kommer til at sætte "nogle hegnspæle" for, hvordan virksomheder fremover kommunikerer om grønne tiltag.

- Det er en meget principiel dom, der siger, at når man kommer med grønne påstande, så skal de også kunne dokumenteres.

Vicedirektør i Dansk Industri (DI) Kim Haggren siger, at det også for virksomhederne bliver nemmere at navigere efter fredagens dom.

- Landsretten siger ret tydeligt, at har man dokumentation for de gode ting, man gør, så må du godt lave grøn markedsføring, og det er supervigtigt.

DI og Landbrug & Fødevarer var også en del af retssagen til støtte for Danish Crown.

/ritzau/