Der er sket 13 drab i rocker- og bandemiljøet i år, og forråelsen kan skyldes, at miljøerne er presset.

Der er i året første ni måneder registreret 13 rocker- og bandedrab, hvilket er rekordhøjt.

Det viser tal fra National Efterforskningscenter (NEC) under rigspolitiet ifølge Jyllands-Posten.

I 2019 blev der registreret otte drab i samme kategori, mens det var henholdsvis tre og fire for årene inden.

Mange af konflikterne beror ifølge NEC på stridigheder i handler på narkomarkedet enten internt i en gruppe eller mellem to grupperingen.

Centerchef i NEC Henrik Sønderby ser både flere "mere klassiske drive-byskyderier", hvor folk eksempelvis mødes tilfældigt i det offentlige rum. Her er intentionen ikke nødvendigvis at slå ihjel.

Han ser dog også flere deciderede likvideringer, hvor intentionen ifølge Henrik Sønderby har været at dræbe.

- En udvikling, vi ser med stor alvor på, idet det tydeliggør den afstumpethed, der altså findes i disse miljøer, siger han til Jyllands-Posten.

Han vurderer, at de mange drab i år bunder i, at bande- og rockermiljøerne er ekstra presset blandt andet på grund af den store nedlukning af samfundet, der fandt sted i foråret på grund af coronakrisen.

Den gjorde det sværere for de kriminelle at få narko ind over landegrænserne. Det kan betyde, at de i stedet har måtte eksempelvis sejle narkotika ind, hvilket er væsentligt dyrere og skærer en luns af fortjenesten.

I Østjyllands Politi kan politiinspektør Michael Kjeldgaard genkende det billede, NEC tegner.

- Markedet er under pres, hvilket hæver konfliktpotentialet, siger han til avisen.

En oversigt fra rigspolitiet viser ifølge avisen, at der har været konflikter i rocker- og bandemiljøet uafbrudt i år - lige med undtagelse af 15 dage i januar.

/ritzau/