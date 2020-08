Grønland har i første halvår af 2020 fået 82 anmeldelser om overgreb på børn. Det er højere end hele 2019.

Antallet af anmeldelser om overgreb mod børn i Grønland er steget drastisk.

I årets første seks måneder har Grønlands Politi modtaget 82 anmeldelser om overgreb på børn under 15 år. Det er flere end det samlede antal anmeldelser for hele 2019. Her tikkede der 80 anmeldelser ind.

Det skriver mediet Sermitsiaq.ag på baggrund af en aktindsigt hos Grønlands Politi. Også Kristeligt Dagblad har denne uge haft fokus på antallet af anmeldte overgreb på børn.

Politimester Bjørn Tegner Bay erkender, at tallene giver anledning til bekymring. Alligevel ser han stigningen som et tegn på, at flere melder overgrebene, snarere end at der sker flere overgreb på børn.

- Denne stigning ser jeg således som et tegn på, at vi kan være ved at få bugt med tabuet på området, og at flere overgreb derfor anmeldes, mens mørketallet (de forbrydelser, der ikke kommer til politiets kendskab, red.) falder, siger politimesteren til Sermitsiaq.ag.

Han understreger, at politiet ikke ser nogen indikationer på, at det samlede antal af overgreb skulle være stigende.

- Jeg har derfor et håb om, at vi - på en meget dyster baggrund trods alt nu får flere overgreb frem i lyset, hvorved ofrene kan få hjælp, og vi får en chance for at få fat i gerningsmændene, siger Bjørn Tegner Bay til mediet.

Grønlands Politi har i gennemsnit modtaget 75 anmeldelser om året om overgreb på børn under 15 år, når man ser på årene 2016-2019.

Også antallet af anmeldelser om voldtægt og blufærdighedskrænkelser er stigende. I 2019 blev der anmeldt 199 voldtægter i Grønland. I løbet af første halvår 2020 er der anmeldt 124.

219 gange sidste år modtog Grønlands Politi en anmeldelse om blufærdighedskrænkelse. Indtil 30. juni i år havde politiet fået 210 anmeldelser om samme.

/ritzau/