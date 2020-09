Der er anmeldt 27 procent færre indbrud i sommer sammenlignet med samme tid sidste år. Det kan skyldes corona.

Mange har holdt sommerferie hjemme i år, og det kan aflæses i antallet af anmeldte indbrud.

Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

I ugerne 27-33 er der anmeldt 2449 indbrud. Det er rekordfå, og hvis man sammenligner med samme uger sidste år, er antallet af anmeldelser om indbrud faldet med 27 procent.

En del af faldet kan skyldes, at indbrudstyve har haft svære kår i år, hvor mange har været hjemme på grund af coronapandemien. Det fortæller Henrik Sønderby, der er centerchef i Nationalt Efterforskningscenter under Rigspolitiet.

- 2020 er helt unikt på grund af covid-19, og faldet i indbrud gør sig faktisk gældende for hele året, siger han i pressemeddelelsen.

Han kalder det glædeligt, at flere folk end normalt er sluppet for den ubehagelige oplevelse at komme hjem til et gennemrodet hjem.

Det kan dog ikke forklare hele faldet, mener Henrik Sønderby, der oplyser, at der over de seneste år er set et gennemsnitligt fald.

- Og det vidner blandt andet om, at politiets fokus på området og det nære samarbejde med borgerne løbende har udviklet sig i den rigtige retning, siger han.

Netop samarbejdet er afgørende, hvis man spørger Sarah Risbøl Jacobsen, der er kommunikationskonsulent i Nabohjælp, som Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden står bag.

- Liv og aktivitet i nabolagene skræmmer tyvene væk.

Nabohjælp går ud på, at det skal se ud, som om der er nogle hjemme i husene, selv om folk i virkeligheden er bortrejst. Samtidig gælder det om at være synlig i nabolaget.

- Det kommer helt naturligt, når vi opholder os meget hjemme, men med aktiv Nabohjælp kan man opnå samme effekt, når vi vender tilbage til normale tilstande, hvor vi i højere grad tager på ferie igen, siger Sarah Risbøl Jacobsen i pressemeddelelsen.

/ritzau/