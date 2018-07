En 34-årig advokat fra Slovakiet er rejst hjem, efter at have fået en dom for vold mod justitsminister Søren Papes mand.

B.T.s reporter i Københavns Lufthavn fortæller, at han så den 34-årige slovak gå hen til gaten og stige ombord på LO462, der fløj til Warsawa fredag aften.

»Han havde det samme tøj på som i retten. Slidt cowboy bukser og t-shirt. Han så træt ud,« fortæller B.T.s mand i lufthavnen.

Slovakken, der er partner i et advokatfirma i den polske hovedstad Warsawa, kom i maj til København som tilskuer til VM i Ishockey. Han havde planlagt et ophold på fem dage, men opholdet endte med at vare over 50 dage.

Klokken 03.30 natten til 17. maj havde han et sammenstød med Josue Vasquez, der privat danner par med Danmarks justitsminister, Søren Pape Poulsen.

Retten fandt det fredag bevist, at slovakken tildelte Josue Vasquez et knytnæveslag foran beværtningen LA Bar på Gammel Mønt i det centrale København.

Slovakken blev idømt 40 dages fængsel, men kunne forlade retten som en fri mand, da han allerede har siddet varetægtsfængslet i 50 dage. Han blev også udvist af Danmark med indrejseforbud i seks år.

Slovakken var oprindeligt sigtet for både vold og hatecrime, fordi Josue Vasquez til politiet har forklaret, at slovakken udtalte »I don’t like homos«, inden han slog ham.

Få timer efter nyheden om overfaldet kom ud i medierne, kaldte statsminister Lars Løkke Rasmussen sagen for en »hadforbrydelse« på Twitter.

Slovakken blev dog alene dømt for vold, mens retten ikke fandt belæg for, at der var tale om hadforbrydelse.

Iagttagere af sagen har bemærket, at slovakken har siddet længe varetægtsfængslet i forhold til den dom, han risikerer at få. Det viste sig at holde stik, da han har siddet varetægtsfængslet ti dage længere end sin dom.

Søren Pape Poulsen oplyser via Justitsministeriets pressetjeneste, at han ingen kommentarer har til dommen.