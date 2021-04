Retten i Helsingør har straffet rumænsk mand med fængsel i syv år for angreb på pengeautomat i Ålsgårde.

Dynamit i en bil og sprængning af en kontantautomat i Nordsjælland har ført til en dom på flere års fængsel til to rumænske statsborgere.

Mændene er ifølge politiet en slags rejsende specialister i netop den slags. De havde kun været i Danmark i ti dage, før det bragede løs en juni-nat sidste år i Ålsgårde.

Politiet havde fået et tip fra politiet i Schweiz om mændene, og ved at placere en gps-tracker på deres BMW kunne betjente diskret holde øje med deres færden.

Den ene, der er 43 år, er af Retten i Helsingør blevet idømt fængsel i syv år. Han blev fundet skyldig både i sprængningen, som gav et udbytte på 46.600 kroner, og i at være ansvarlig for cirka et kilo dynamit, som blev fundet i BMW'en.

Han har på stedet anket til Østre Landsret, oplyser anklagerfuldmægtig Dersim Bicen fra Nordsjællands Politi.

Landsmanden, der er 44 år, blev derimod frifundet for dynamitten og "kun" dømt for sprængningen. I hans tilfælde er straffen landet på fængsel i fire år og seks måneder, oplyser Dersim Bicen.

Begge er i øvrigt også blevet udvist.

Dynamitten var fordelt på flere stænger. Den blev fundet i bilen, der stod parkeret på Englandsparken i København.

De forholdsvis langvarige straffe skyldes især en skærpelse af straffeloven i 2017. Alene at besidde sprængstoffer på offentligt sted straffes som udgangspunkt med op til tre års fængsel, oplyser Dersim Bicen.

Mændene er mistænkt for lignende forbrydelser i blandt andet Tyskland og Schweiz, oplyste politiet i forbindelse med anholdelserne sidste sommer.

/ritzau/