Ifølge regionsrådsformand er kvaliteten af brystundersøgelser i Region Sjælland forbedret. Region er sigtet.

Flere skridt er allerede taget for at rette op på den manglende håndtering af brystundersøgelser i Region Sjælland. Det siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S) i en pressemeddelelse.

- Fra politisk side har vi taget hånd om sagen, der foregik frem til 2017. Det har vi gjort ved at vedtage en syvpunktsplan, som sikrer, at der bliver taget hånd om de berørte kvinder, og at kvaliteten i dag er, som den skal være, siger Heino Knudsen.

Syvpunktsplanen blev vedtaget af regionsrådet tilbage i februar.

Ifølge regionsrådsformanden går den ud på at hjælpe de berørte kvinder ved at kigge i detaljer i kvindernes journaler, og om der kan være en sammenhæng mellem de kvinder, der har fået konstateret kræft og de manglende undersøgelser i perioden.

- Alle undersøgelser foregår efter de nationale retningslinjer i dag. Men det er også vigtigt at hjælpe hver kvinde, som har fået mangelfulde undersøgelser i perioden frem til 2017, siger Heino Knudsen.

- Det er vigtigt for os at rydde op, så vi har et målrettet fokus på at skabe tryghed ved at hjælpe de berørte kvinder, hvis de har behov for psykologbistand, og hvis de skal søge erstatning, siger han.

Region Sjælland og flere ledende medarbejdere på Ringsted Sygehus er mandag blevet sigtet i sagen om mulig mangelfuld håndtering af patienter, som skulle undersøges for brystkræft.

De er sigtet for at have overtrådt straffeloven og autorisationsloven.

Politiet gik ind i sagen i marts efter en anmeldelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Politiet har mandag foretaget ransagninger i Sorø, Ringsted og Næstved for at indhente materiale med henblik på at vurdere, om sagen skal tages videre til domstolene.

- Vi ønsker at samarbejde og bidrage så meget som muligt til politiets undersøgelser. Da regionen er sigtet, har vi ikke yderligere kommentarer, mens politiets undersøgelser pågår, siger Per Bennetsen, administrerende direktør i Region Sjælland.

Antallet af kvinder, som kan have fået en mangelfuld undersøgelse på Ringsted Sygehus, er oppe på 304. Kvinderne har alle fået konstateret brystkræft, som måske kunne have været opdaget tidligere.

Tallet stammer fra en gennemgang af kvindernes journaler. I alt er flere tusinde kvinders oplysninger blevet undersøgt i sagen om de muligt mangelfulde undersøgelser på Ringsted Sygehus i perioden 2013-2017.

/ritzau/