Region Midtjylland krænkede en patient menneskerettigheder ved systematiske kropsvisitationer.

40 gange fik en patient på retspsykiatrisk afdeling i Viborg besked på at tage tøjet af, bukke sig ned og sprede ballerne og sætte sig på hug og hoste, så personalet kunne se, om han havde våben eller narko på sig.

Den behandling var i strid med både psykiatriloven og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, fordi den skete rutinemæssigt, har Højesteret fastslået, oplyser TV MidtVest.

Patienten var indlagt på retspsykiatrisk afdeling i Viborg efter en dom, hvor hans adfærd blev vurderet som farlig. De krænkende kropsvisitationer fandt sted, hver gang han havde haft besøg eller uledsaget udgang.

- Det er ikke rar læsning. Når man læser beskrivelsen af, hvad den her patient har været udsat for, så er det en uværdig behandling, siger Jacob Issøe Klærke (SF), der er formand for psykiatri- og socialudvalget i Region Midtjylland, til TV MidtVest.

Ifølge TV MidtVest blev Region Midtjylland frikendt i både by- og landsret, men Højesteret har nu dømt regionen til at betale 25.000 kroner.

Ifølge Højesteret var behandlingen af patienten i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3, der blandt andet fastslår, at ingen må underkastes umenneskelig eller nedværdigende behandling.

Hos Landsforeningen Sind glæder man sig over dommen.

- Selv om man gerne må visitere patienter, hvis man har mistanke om, at der bliver smuglet stoffer eller farlige genstande ind, så må man ikke gøre det rutinemæssigt, siger foreningens formand Knud Kristensen til TV MidtVest.

- Man må kun gøre det, hvis man har en begrundet mistanke, og man skal gøre det på en måde, som er værdig for patienten. Her er der blevet slået fast, at der er grænser for, hvad man må, fortsætter han.

Der er allerede ændret praksis i Viborg, og formanden for regionens psykiatri- og socialudvalg forsikrer, at regionen fremover vil rette sig efter dommen.

- Selv om rammerne skal være faste, så skal det stadigvæk være sådan, at vi møder folk med værdighed og respekt. Man skal ikke opbygge en forråelse i psykiatrien, selv om det er kriminelle eller svært syge patienter, man møder, siger Jacob Issøe Klærke til TV MidtVest.

/ritzau/