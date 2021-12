Langvarig bæltefiksering af 25-årig i Region Nordjylland var ikke lovlig og brud på menneskerettighedskonventionens artikel 3.

Sådan lyder dommen ved Retten i Aalborg, der er blevet afgjort torsdag. Det skriver Ritzau.

Sagen tog sit udspring i 2018, da den nu 25-årige mand blev bæltefikseret til en seng i psykiatrien i alt 13 måneder.

Han var tvangsfikseret fra 6. februar 2018 til 28. februar 2019, men kun perioden fra april til februar var ulovlig, lyder det i dommen.

Det Psykiatriske Patientklagenævn afgjorde i 2019, at fastspændingen var for lang. Men Region Nordjylland stævnede afgørelsen, hvorfor sagen skulle for retten.

Regionen ville have rettens ord for, at fastspændingen var lovlig.

Manden havde krævet en erstatning på 12 millioner kroner, men retten har besluttet, at han skal modtage 300.000 kroner af regionen. Det har den 14 dage til at betale.

I Artikel 3 i menneskerettighedskonventionen står der, at 'ingen må underkastes tortur og ej heller umenneskelig eller vanærende behandling eller straf'.

DR har tidligere skrevet, at han lider af skizofreni, og hans bror har fortalt, at tvangsfikseringen tog hårdt på ham. Han fordoblede sin vægt og havde svært ved at gå, fordi hans muskler var blevet svage.

Ifølge DR var den 25-årige blevet vurderet så farlig, at han burde have fået en plads på en institution for landets mest farlige psykiatriske patienter.

Men på grund af pladsmandel måtte han blive på retspsykiatrisk afdeling i Aalborg, hvor han altså blev tvangsfikseret i over et år.

Dommen i den civile sag blev afsagt torsdag eftermiddag uden retsmøde.

Regionen og den 25-årige har mulighed for at anke den.