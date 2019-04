PET er blevet bedre til at rejse straffesager om terror, mener tidligere operativ chef.

Siden 2008 har myndighederne ikke benyttet en særlig regel, der giver mulighed for administrativt at udvise en udlænding, som vurderes at være til fare for statens sikkerhed.

Justitsministeriet oplyser på en forespørgsel fra Ritzau, at reglen sidst blev anvendt i 2008.

Kun tre personer er blevet udvist med den særlige begrundelse. Den ene blev udsendt af Danmark samme år.

En anden fik - i den såkaldte tunesersag - også i 2008 en lignende afgørelse, men den blev senere ophævet af Højesteret. Han var af PET mistænkt for planer om et attentat på Muhammed-tegneren Kurt Westergaard.

Og den tredje, der er turkmensk iraker, har i mange år levet på tålt ophold, fordi det ikke er muligt at effektuere udvisningen. Det er denne mand, som Københavns Byret onsdag har udtalt sig om i en dom.

PET har ikke ønsket at svare på, hvorfor den særlige regel ikke har været brugt i så mange år.

Der kan være flere forklaringer, lyder det til gengæld fra Hans Jørgen Bonnichsen, der tidligere har været operativ chef i PET.

For det første gav Højesteret en markant begmand til myndighederne i den førnævnte tunesersag.

- Det må have gjort indtryk og manet til forsigtighed, mener Hans Jørgen Bonnichsen.

Flere jurister talte dengang højt om kritisabel lovgivning, fordi udlændingen ikke måtte få besked om, hvad PET byggede mistanken på. Højesteret sagde, at manden ikke havde haft en reel mulighed for at forsvare sig mod beskyldningen, som havde en meget generel karakter.

- Men tiden har også vist, at PET er blevet meget bedre til at konvertere efterretninger til beviser og derfor vælger at gå den straffeprocesuelle vej, bemærker Bonnichsen. Derfor behøver man ikke benytte sig af administrativ udvisning.

I straffesagerne nedlægges krav om udvisning, og domstolene følger det ofte.

- Og heldigvis for det, siger Hans Jørgen Bonnichsen.

Endelig har det betydning, at det går fremad med integrationen, og at kommunernes og politiets arbejde med antiradikalisering har båret frugt, vurderer han.

