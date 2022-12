Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mandag eftermiddag rykkede brandvæsenet ud til Dyrehaven i Vejle.

Her sad en kvindelig skovgæst fast i en af de kreaturriste, som skal sørge for, at skovens dyr ikke løber ud.

Ifølge Sydøstjyllands Politi sørgede redningsmandskabet for, at kvinden kom fri igen.

»Vi har ikke selv været derude, men brand og redning har meldt tilbage, at de har løst opgaven,« lyder det fra vagtchefen.

Politiet har ikke oplysninger om, hvordan kvinden kom så galt af sted, men heldigvis forlyder det, at hun slap uskadt fra uheldet.