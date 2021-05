»Da jeg fik anmeldelsen, tænkte jeg, at det her kommer til at tage hele natten, og jeg havde også bange anelser.«

Sådan fortæller Ole Theill Sørensen, der var vagthavende officer ved Søværnet i nat, hvor to dykkere endte i havsnød ud for Skagen.

Omkring midnat fik han en melding fra en bekymret pårørende. To mænd på mellem 45 og 50 år, der ved 17-tiden var taget ud for at dykke ved et vrag mere end fem kilometer ude i Skagerak, var endnu ikke vendt hjem.

Heldigvis havde de to erfarne dykkere givet meget præcise oplysninger om, hvor de var taget hen.

»En af de udfordringer, jeg har i det daglige, er at finde ud af, præcis hvor vi skal kigge hen. Havet er ufatteligt stort, når man skal finde to små hoveder, der stikker op af vandet. Så det gjorde arbejdet lettere for mig, at hun kunne beskrive, præcis hvor de var taget hen,« fortæller han.

Kort efter opringningen fra den pårørende ringede Ole Theill til Skagen Redningsstation.

Her fik stationsleder Michael Pedersen hurtigt sendt to redningsbåde afsted mod vraget, sammen med yderligere to både fra Hirtshals og en helikopter fra Forsvaret.

Pludselig – midt i mørket – fik de øje på skæret fra en lommelygte.

»Vi sejlede lige hen til dem, for de var ved den position, vi havde fået at vide,« fortæller Michael Pedersen til B.T.

På det tidspunkt havde de to mænd ligget i vandet i syv timer. Da de var kommet op til havoverfladen efter dykket, var deres gummibåd væk, og derfor kunne de intet andet gøre end at træde vande, fortalte de redningsfolkene.

»Det er meget usædvanligt. Det kræver en del at komme igennem sådan en situation,« fortælle han.

Det samme fortæller Ole Theill.

Helikopter og fem skibe fra @forsvaretdk har i nat gennemført en redningsaktion ved Skagen. To dykkere fundet i god behold efter mere end 7 timer i vandet #dkforsvar — Forsvaret (@forsvaretdk) May 22, 2021

»Den slags sager har vi heldigvis ikke så mange af,« siger han.

Vandet var omkring 10 grader varmt, og der var cirka én meter høje bølger. Derfor var det ifølge Ole Theill vigtigt for sagens udfald, at de to dykkere havde taget varmt tøj på.

»Det er altafgørende, at de havde varmt tøj på. De var nærmest klar til at tage hjem med det samme igen, da de var blevet hevet i land, og det er, fordi de har haft varmt tøj på,« siger han.

Det kan Michael Pedersen bekræfte, for han stod klar på land til at tage imod de to dykkere.

»De havde det efter omstændighederne godt, men de var ved at være lidt afkølede – men ikke andet, end at de selv kunne gå i land,« fortæller han.

Præcis hvad, der har fået båden til at løsrive sig fra ankeret, er endnu uklart. Den var allerede langt væk, da redningsfolkene ankom.

»Vi fandt ikke båden, men det var jo også mørkt derude. Så nu driver den bare rundt, indtil den bliver fundet. Så må vi se, om det bliver i Norge eller Danmark,« fortæller stationsleder Michael Pedersen.