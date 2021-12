Fyns Politi leder i øjeblikket efter en yngre mand, der ikke er iført overtøj på Ærø.

Manden, der er 24 år, er spirituspåvirket.

Det oplyser vagtchef Sten Nyland fra Fyns Politi tidligt mandag morgen til B.T.

»Vi ved, at han er gået fra et værtshus i Marstal klokken 22.40 søndag aften uden sit overtøj og uden sin mobiltelefon,« fortæller han.

»Han havde tilkendegivet over for pårørende, at han ville gå cirka fire kilometer hjem til sin bopæl. Men han er aldrig dukket op der.«

En redningshelikopter deltager også i eftersøgningen, men betingelserne er svære, da »det er bælgravende mørkt«:

»Så vi skal have noget dagslys, for at vi kan se noget ude i området,« siger vagtchefen.

Derfor kommer han med en opfordring:

»Så det, vi kan gøre lige nu, er at bede folk om at gå ud og tjekke udhuse, garager, haver, kælderskakter, alt, hvad der måtte være af steder, hvor han kan have sat eller lagt sig,« siger Sten Nyland:

»For vi vil meget gerne have fundet ham.«

B.T. følger sagen.