En redningshelikopter er blevet sat i luften, og en eftersøgningsbåd er i vandet ved Ulvshale på Møn.

Det sker efter, at flere personer har anmeldt, at de har set en person eller et paddleboard i vandet.

Det oplyser pressevagt ved Forsvarskommandoen, Lars Skjoldan.

Det er Forsvaret, der styrer operationer til havs, og det er derfor dem, der er på stedet for at søge i vandet.

Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi bekræfter dog, at Forsvaret er på stedet.

Ifølge Forsvaret har fire personer anmeldt, at de skulle have set enten en person eller et paddleboard - eller begge dele - i havet ud for Møns Klint Resort og Camping, som ligger i Ulvshale.

