Fredag blev en bilist fastklemt, da han kom galt afsted i en rundkørsel i Greve.

Det bekræfter Beredskabet 4K, der var massivt til stede ved ulykken.

»Der er tale om en, der er teknisk fastklemt. Da personen har rygproblemer i forvejen, var vi nødt til at klippe taget af for at få ham ud,« siger Torben Christensen fra 4K.

På stedet var der også ambulance og politi.

Hvordan bilisten har det, kan Torben Christensen fra Beredskabet 4K ikke sige noget om, men han kunne dog fortælle, at det gik hurtigt med at få ryddet op på stedet.

»Der var ikke tale om en voldsom ulykke, og vi var i noget af en rundkørsel.«



