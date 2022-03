I løbet af søndagen blev der slået alarm i østjyske Beder.

Derfor blev der igangsat en indsats på havet ud for Fløjstrup Strand, da meldingen lød på, at en surfer ikke kunne komme ind på land.

Det bekræfter Østjyllands Politi over for B.T.

Både politi- og redningsfolk var på stedet, da de skulle sørge for at få vedkommende op af vandet.

Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Foto: Presse-fotos.dk

Dog fik redningsfolkene hurtigt kontakt med surferen, som formåede at få sig selv hen til strandkanten.

Vedkommende er ikke kommet til skade.

Ifølge Århus Stiftstidende var det en borger, der slog alarm.

»En privat person gik på stranden og kunne se, at der var en surfer, som lå og boksede, og som ikke kunne komme op på brættet og komme tilbage. Vinden gik fra kysten, så han vurderede, at det var nødvendigt at ringe 112, hvilket var ganske fornuftigt,« siger operationschef hos Østjyllands Brandvæsen til avisen.