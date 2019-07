Redningsbåde leder lige nu efter en 20-årig tysk turist på Ringkøbing Fjord.

»Aftalen var, at han skulle være tilbage klokken 19, men 20.35 får vi et opkald om, at han endnu ikke er kommet hjem,« siger vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Carsen Hansen.

Den unge mand er sejlet ud i en laserjolle og er iført en tørdragt, oplyser vagtchefen.

Det har ikke været muligt for de pårørende eller politiet at komme i kontakt med manden telefonisk.

