For anden dag i træk er en redningsaktion sat i værk ved Vesterhavet.

Denne gang nær Harboøre, skriver TV Midtvest.

»Vi har haft en redningshelikopter indsat ved redningsaktion nær Harboøre. Thyborøn Redningsstation har også været indsat,« siger pressevagten ved Forsvarskommandoen til mediet.

Redningsaktionen fandt sted lidt over middag, men hvad den har bestået i, og om nogen er kommet til skade, vil Forsvarskommandoen ikke kommentere på.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Torsdag blev der også iværksat to redningsaktioner ved Vesterhavet med fire minutters mellemrum.

Her afgik en tysk turist ved døden ved Bjerreborg Strand syd for Hvide Sande. Det var familien, der fik bjerget manden i land, men mandens liv stod ikke til at redde.

Også en kvinde og en pige blev reddet i land ved Vedersø Klit. Begge overlevede.

