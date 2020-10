Hovedstadens Beredskab har reddet tre op fra vandet efter en redningsaktion ud for Københavns Havn.

Det oplyser beredskabet på Twitter.

En motorbåd med tre personer var ved at synke ved vindmøllerne ud for Københavns Havn.

Beredskabet havde sendt en redningsbåd med dykkere afsted samt en redningshelikopter.

#HBeredskab, Vi har fået en melding om en motorbåd med 3 personer ved vndmøllerne ud for Kbh. Havn, der er ved at synke. Vi har afsendt vores Redningsbåd med dykkere til assistance for Redningshelikopteren.

Vi har melding om at alle personer er iført redningsveste.

Derudover skrev Forsvaret, at det havde sendt en redningsbåd og et skib afsted for at hjælpe.

