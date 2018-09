Politi, ambulance og helikopter rykkede lørdag eftermiddag ud til Rømø, hvor et par turister tilsyneladende var blevet overrasket af tidevandet.

Meldingen gik på, at et ægtepar og deres hund var fanget på 'ufremkommeligt underlag' med stigende vand.

»I begyndelsen havde vi lidt svært ved at finde dem, for de vidste ikke selv, hvor de var,« forklarer vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Ole Aamann.

Redningsmandskabet fandt dog hurtigt parret ud for øens sydende, og fik dem bragt i sikkerhed.

Ifølge vagtchefen blev manden efterfølgende bragt til hospitalet til tjek, fordi han var nedkølet.

Redningsaktionen blev i begyndelsen udfordret af de store trafikale problemer til og fra Rømø lørdag eftermiddag.

Lørdag formiddag og eftermiddag gik trafikken til og fra Rømø nemlig fuldstændig i stå, og på et tidspunkt var der 15 kilometer kø over dæmningen til fastlandet.

Trafikkaosset opstod, fordi mange drog mod øen i Vadehavet for at besøge den årlige Rømø Motor Festival. Samtidig skulle mange enten til eller fra Rømø i forbindelse med skiftedag i områdets mange sommerhuse. Det betød, at vejene blev fuldstændig pakket med biler, som sneglede sig afsted i timevis.

Omkring klokken 17.30 fortæller vagtchefen, at trafikken på strækningen igen skulle være normaliseret.

Heldigvis lykkedes det politi og ambulance at komme gennem den lange kø uden problemer.