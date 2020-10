Hvad der skulle have været en romantisk middag for den frivillige brandmand Henrik og hans kæreste endte i stedet i et sandt drama.

For alt imens den 18-årige Henrik og kæresten sad i Nyhavn i København og spiste deres mad, kunne de pludselig høre en kvinde, der råbte om hjælp.

Kvinden er mor til en syvårig pige, der kort forinden er faldet ned i det kolde vand.

»Da jeg kommer over og ser pigen i vandet, er jeg klar over, det skal gå stærkt,« siger Henrik selv ifølge Hovedstadens Beredskab.

»Jeg har kun et i tankerne, ned i vandet og få fat på hende,« tilføjer han.

Som sagt så gjort og kort efter var både Henrik og den lille pige på land igen. Begge i god behold.

Indsatsleder Tim Ole Simonsen fortæller til B.T., at der er tale om en utrolig flot indsats af Henrik.

»Et barn i den alder er i livsfare, når de falder ned i så koldt vand. Så det var en super flot indsats af Henrik,« siger han og tilføjer, at Henrik har været en del af Hovedstadens Beredskab i lang tid. Både som brandkadet i ungdomsbrandkorpset og i dag som frivillig brandmand.

Pigen blev tilset af ambulancereddere og akutlæge på stedet.

'Vi er stolte og taknemmelige over Henriks flotte indsats og den gode afslutning på en ellers alvorlig hændelse,' skriver Hovedstadens Beredskab på Facebook.