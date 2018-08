En redningshelikopter leder lige nu efter en surfer ved Klitmøller på den jyske vestkyst.

Det skriver Midt- og Vetsjyllands Politi på Twitter.

'1 person set 500 meter ude i havet. Hans surfbrædt flyder i strandkanten. Er han kommet ind ved egen kraft?,' skriver politiet, der søger vidner.

Redningsaktion i klitmøller. 1 person set 500 meter ude i havet. Hans surfbrædt flyder i strandkanten. Er han kommet ind ved egen kraft ? vidner søges. Vagtchefen. — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) 18. august 2018

Kort før klokken 16 så et vidne et surfboard flyde rundt ude i vandet, og samtidig blev en person set i vandet ikke langt derfra. Det skriver Nordjyske.

Vidnet ringede 112, og forsvarets helikopter samt to redningsbåde blev sendt ud for at lede efter vedkommende.

»Hvis den pågældende selv er kommet i land, eller andre har oplysninger om vedkommende, skal man ringe til os på tlf. 114,« siger vagtchef Carsten Henriksen fra Midt- og Vestjyllands Politi til Nordjyske.

