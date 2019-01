Torsdag eftermiddag var Nordsjællands Politi sammen med beredskabet i gang med en redningsaktion på Slotssøen i Hillerød.

Torsdag klokken 15.53 alarmerede nogle forbipasserende politiet, da de havde set en mand på isen, som pludselig var forsvundet.

Det fik politiet til at rykke ud, fortæller vagtchef ved Nordsjællands Politi David Buch.

»Der skulle være tale om en ung mand på cirka 25 år. Vi har fået lidt forskellige meldinger om, hvorvidt der var flere på isen,« siger han.

Der er nu både en redningshelikopter og en ambulance på stedet, men ved 16.30-tiden havde man ikke fundet manden endnu.

»Vi er dernede nu og arbejder på livet løs. Til lands, til vands og i luften,« siger vagtchefen.

Kort tid efter blev aktionen indstillet, da man ikke kunne finde nogen tegn på, at der skulle være en mand, der er gået gennem isen.

»Vi kan se, at der ikke var nogen huller i isen, der er menneskeskabte,« siger vagtchefen.

Det er i øvrigt en rigtig dårlig idé at trodse forbuddet om at færdes på søerne for tiden.

Isen på eksempelvis Slotssøen i Hillerød er slet ikke sikker

»Det kan kun frarådes at gå ud på isen,« siger han.