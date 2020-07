En personer er faldet over bord fra en båd i Dragør.

»Vi har reddet en mand op fra vandet,« siger Jess Voldager, der er vagtchef ved Københavns Politi.

Vagtchefen fortæller, at manden ikke har pådraget sig seriøse skader, men er kørt til hospitalet for et lægeligt tjek.

Manden var faldet af sejlbåden, hvor der befandt sig to personer, da han ville indstille sejlet.

»Han blev taget af vinden og faldt i vandet,« siger vagtchefen.

Den anden mand, der befandt sig på sejlbåden er ikke kommet til skade.