Sygehus kunne i højere grad have udnyttet mulighed for at begrænse besøg i sag, hvor 24-årig flygtede.

Der burde have været en bedre dialog om sikkerheden mellem politi og sygehus i sagen om en bandeleder, der i november flygtede fra sygehuset i Slagelse.

Desuden burde sygehuset i højere grad have udnyttet muligheden for at begrænse besøg såvel som kontrolleret de besøgende.

Sådan lyder nogle af konklusionerne i en redegørelse efter fangeflugten.

24-årige Hemin Dilshad Saleh blev anholdt 22. januar i Barcelona i Spanien efter at være flygtet i november.

Det skete med hjælp fra flere personer, som havde fået adgang til at besøge ham, uden at de blev undersøgt. De kunne således smugle to pistoler med ind på afdelingen gemt i en kageæske.

Af redegørelsen fremgår det, at Hemin Dilshad Saleh var flugttruet, og at afdelingen havde udfordringer med ham. Det taler for, at "at mulighederne for at afskære besøg kunne være udnyttet i større omfang".

Desuden kunne eller burde personale fra sikkerhedsafdeling være tilkaldt, så man eventuelt kunne kontrollere personer og medbragte genstande.

Dialogen mellem sygehus og politi kunne også have været bedre. De burde have talt nærmere om, hvordan besøg til den 24-årige kunne afvikles på afdelingen. Eksempelvis kunne der være behov for, at politiet hjalp til ved besøg.

Justitsministeren har nu bestilt en handlingsplan, som skal imødegå problemet med fangeflugter.

- Redegørelsen viser, at der burde have været en bedre dialog mellem politiet og sygehuset om sikkerheden ved besøg. Det er selvfølgelig utilfredsstillende. Rigspolitiet har derfor indskærpet over for alle politikredse, at der skal være en bedre dialog om sikkerhedsforanstaltningerne.

- Men den her problematik handler ikke kun om flugten fra Slagelse vi har et generelt problem med for mange fangeflugter. Derfor har jeg også før jul bestilt en samlet handlingsplan til at imødegå problemet med fangeflugter fra myndighederne, udtaler Nick Hækkerup i pressemeddelelsen.

Allerede nu er der dog iværksat initiativer. Det gælder blandt andet, at der skal være mere psykiatrisk lægebistand, når det skal vurderes, om et bandemedlem skal fængsles i surrogat.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) bider i redegørelsen mærke i, at det har været en voldsom oplevelse for de sygehusansatte.

- Det gjorde stort indtryk på mig, hvor voldsom en oplevelse det har været for dem, hvilket redegørelsen bekræfter.

- Derfor skal vi på baggrund af redegørelsen og den kommende handlingsplan i gang med at se på, hvilke tiltag der skal sættes i værk for at forebygge lignende hændelser, siger han i meddelelsen.

