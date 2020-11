Tidligt lørdag morgen blev en person reddet ud af en brændende bygning i Københavns Sydhavn.



Kort efter blev den pågældende erklæret død.



Det oplyser vagtchef ved Københavns Politi, Henrik Brix, til Ritzau.



Den voldsomme brand brød ud i de tidlige morgentimer, og et stort opbud af brandfolk forsøgte at få kontrol over ilden.

Foto: Presse-Fotos.dk Vis mere Foto: Presse-Fotos.dk

Ved middagstid arbejder brandvæsenet stadig på stedet, men ilden er under kontrol, siger vagtchefen.

De pårørende til den omkomne er endnu ikke underrettet.

Politiet ved endnu ikke, hvad årsagen til branden er.