En kold dukkert i Limfjorden var natten til søndag uhyre tæt på at koste en 35-årig mand fra Aalborg livet.

Nu meldes han dog uden for livsfare, efter at to politibetjente satte livet på spil og i sidste øjeblik selv sprang i det iskolde vand for at redde ham.

»Det ender heldigvis med at blive en lykkelig historie, for meldingen fra hospitalet er, at den 35-årig ikke længere er i livsfare,« oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi

Det var kl. 02.34 natten til søndag, at en anmelder ringede til 112 og fortalte, at han hørte en mand råbe nede fra vandet ved Østre Havnegade i Aalborg.

Kort efter nåede flere politipatruljer frem, og politifolkene prøvede i første omgang at kaste en redningskrans ned til den 35-årige mand i vandet.

Han var dog på grund af kolde vand for forkommen til at holde fast i kransen, og i stedet besluttede to af politifolkene sig til selv at spring i vandet.

Kort efter lykkedes det dem at få den næsten bevidstløse mand reddet op på land på havnestykket, hvor der ifølge politiets vagtchef er oplyste stiger fra vandet med 15-20 meters mellemrum..

Stærkt forkommen og i kritisk tilstand blev den 35-årige kørt til Aalborg Universitetshospital, mens betjentene kunne nøjes med at komme en tur hjem på stationen for at få tørt tøj og varmen.

»Det var modigt og flot gjort af mine kolleger. De vil som udgangspunkt blive indstillet til en dusør for deres heltemodige indsats,« siger vagtchef Karsten Højrup Kristensen.

Det er endnu uvist, hvordan det gik til, at den 35-årige havnede i Limfjorden. Han bor tæt på stedet, og ifølge vagtchefen er det tidspunktet taget i betragtning ikke utænkeligt, at han var på vej hjem fra en tur i byen.

.