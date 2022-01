En nabo kom til undsætning, da der udbrød brand i en lejlighed i Skagen.

»Det tog lidt tid for os, at komme frem til branden, så det var naboerne, der stod for at få beboeren ud. Det er gode naboer,« konstaterer Thomas Dybro, der er indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab.

Branden blev anmeldt klokken 15.35 og selvom det lykkedes beboeren at komme ud, måtte han tjekkes for en eventuel røgforgiftning.

»Han blev udsat for en del røg, så han blev tjekket på stedet, men det var ikke nødvendigt at køre ham på sygehuset,« siger indsatslederen.

Foruden beboeren har ingen personer været i fare, men naboerne til den brændende lejlighed blev dog evakueret 'for en sikkerheds skyld', oplyser Thomas Dybro.

Den præcise årsag til branden er endnu ikke fastlagt.

»Det ser ud til at være startet i køkkenet. Det er i hvert fald helt udbrændt, mens resten af lejligheden er røg- og sodskadet,« siger indsatslederen.

Han vurderer ikke, at den kraftige blæst torsdag, har haft nogen indflydelse på branden. Tvært imod har det givet en fordel.

»Det hjælper os med at få luftet ud,« siger han.

Når der er luftet ud kan beboeren dog ikke vende tilbage til lejligheden, da den er for medtaget efter branden.

»Når vi er færdige overdrager vi stedet til skadesservice,« slutter han.