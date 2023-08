Var det en ulv? Var det en hund? Eller måske en vaskebjørn.

Nej, det var faktisk en mårhund, som torsdag formiddag blev reddet op af Limfjorden.

Torsdag formiddag rykkede Nordjyllands Beredskab ud til det, der ved første øjekast mest af alt lignede en nødlidende vaskebjørn.

Det viste sig dog senere at være en mårhund, som havde forvildet sig ind i havnebassinet i Aalborg.

Tilfældige forbipasserende fik øje på dyret i vandet og slog alarm, fortæller indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab, Niels Eltzholz, til B.T.

Dyret peb og kunne ikke selv komme op af vandet.

»De synes, det så lidende ud, og så kørte vi ud for at undersøge sagen nærmere. Kort efter besluttede vi at få folk i vandet for at redde det op,« forklarer han.

Beredskabet sendte en mand i vandet. Han er uddannet til at redde liv i vand, og heldigt for mårhunden lykkedes det redderen i tørdragt at fiske dyret op på fem til seks meter dybt vand.

»Det var meget træt, men har det ellers fint,« siger indsatslederen.

Mårhunden bliver i Danmark betragtet som et såkaldt invasivt dyr, som ikke naturligt hører hjemme i den danske natur.

Derfor er det også lige nu uklart, hvad der sker med det reddede eksemplar fra Aalborg.

»Lige nu venter vi på, at Dyrenes Beskyttelse kommer og henter det. Så vil der blive taget stilling til, hvad der så skal ske med det,« lyder det fra indsatslederen.

»Dens skæbne er uvis,« tilføjer han.

Når arten alligevel findes herhjemme, er det efterkommere af tamme dyr, som er undsluppet fangenskab. Andre er indvandret fra Tyskland.

Ifølge Miljøstyrelsen blev de første mårhund i den danske natur registreret i 1980.

DTV Veterinærinstituttet har lavet en undersøgelse, der viser, at en drægtig mårhund i gennemsnit får 11 unger. Samtidig har arten lav dødelighed, og derfor er er antallet af mårhunde steget kraftigt de seneste år.